Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 101,28 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,28 EUR an. Bei 101,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 34.623 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 35,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 8,12 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 151,08 EUR.

Siemens veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 17.867,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 6,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images