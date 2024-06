Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 167,14 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 167,14 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 166,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.099.462 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,52 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 198,60 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 16.05.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

