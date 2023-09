Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Donnerstagmittag

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 134,72 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 134,72 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 134,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 281.221 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 23,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 95,07 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,43 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 176,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Am 16.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 07.11.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,74 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Huawei-Aktie: Huawai will wohl in den Markt für Überwachungskamera-Chips zurück - Bund bringt mit Huawei-Plänen Telekom-Firmen gegen sich auf