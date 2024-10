Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 182,60 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 182,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 181,46 EUR. Bei 182,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 297.502 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,92 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 18,90 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,55 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Rot

Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag