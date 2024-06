Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Montagnachmittag

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 171,10 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 171,10 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 171,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 425.580 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 10,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,60 EUR an.

Am 16.05.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,42 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

