Siemens Aktie News: Siemens macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 110,80 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 111,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,20 EUR. Zuletzt wechselten 725.553 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 18,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,38 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 11.08.2022 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 17.867,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 16.085,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 16.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,25 EUR je Siemens-Aktie.

