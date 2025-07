Siemens Aktie News: Siemens macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 217,70 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 217,70 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 218,45 EUR aus. Bei 217,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 322.875 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,47 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 224,80 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

