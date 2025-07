Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 218,15 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,40 EUR an. Bei 217,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 171.456 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,24 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,93 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,36 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 224,80 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 19,76 Mrd. EUR gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Siemens die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,82 EUR je Siemens-Aktie.

