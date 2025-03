Siemens Aktie News: Siemens fällt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 227,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 227,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 244.648 Aktien.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,83 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 228,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

