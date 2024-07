Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 169,74 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 169,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 170,46 EUR. Mit einem Wert von 168,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 393.068 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 11,28 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 29,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,96 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,60 EUR.

Am 16.05.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag schwächer

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag