Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag verlustreich

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 181,28 EUR nach.

Die Siemens-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 181,28 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 180,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 66.742 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 51,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,89 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.08.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,57 EUR je Aktie aus.

