Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 111,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 110,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 778.533 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 19,29 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 146,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 11.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,06 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens ein EPS von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.867,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 16.085,00 EUR eingefahren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.11.2022 vorlegen. Siemens dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,25 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

