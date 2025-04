Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 207,05 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 207,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 207,90 EUR. Mit einem Wert von 206,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 213.760 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 37,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,56 EUR.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,70 EUR im Jahr 2025 aus.

