Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag billiger

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 204,30 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 204,30 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 203,55 EUR. Bei 205,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82.437 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 35,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 224,56 EUR.

Siemens gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,35 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umsetzen können.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

