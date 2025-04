Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 207,35 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 207,35 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 207,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 206,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.526 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von 18,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 37,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 224,56 EUR aus.

Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Siemens dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,70 EUR je Aktie aus.

