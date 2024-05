Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Plus

Siemens im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 179,82 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Bei 180,14 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.668 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 5,04 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 33,56 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 197,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.05.2024. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,42 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,16 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,44 EUR je Siemens-Aktie.

