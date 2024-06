Siemens Aktie News: Siemens am Freitagmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 175,14 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 176,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 229.165 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,78 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 198,60 EUR.

Am 16.05.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Siemens die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,42 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

