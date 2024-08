Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Mittwochmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 168,66 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 168,66 EUR. Bei 168,66 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 168,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 128.792 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,16 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,30 EUR an.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 18,90 Mrd. EUR, gegenüber 18,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,47 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

