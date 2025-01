Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 203,80 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 203,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 203,95 EUR. Bei 201,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 288.087 Siemens-Aktien.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 210,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,06 Prozent.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,35 EUR je Siemens-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,57 EUR an.

Siemens ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,81 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,33 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

DeepSeek setzt KI-Aktien wie Softbank weiter unter Druck - NVIDIA-Aktie nach Rekordwertverlust erholt

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu