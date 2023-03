Siemens Aktie News: Siemens legt am Mittwochvormittag zu

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 145,32 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,50 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 144,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.943 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,40 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 09.02.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.070,00 EUR im Vergleich zu 16.497,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 17.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 8,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

