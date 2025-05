Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag gesucht

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 221,35 EUR zu.

Die Siemens-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 221,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 222,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,20 EUR. Bisher wurden heute 96.081 Siemens-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Abschläge von 31,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,35 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 13.02.2025. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,32 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,67 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

