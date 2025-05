Siemens im Fokus

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gefragt

09.05.25 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 214,65 EUR.

Wer­bung

Um 11:49 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 214,65 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 215,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.613 Siemens-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 12,33 Prozent niedriger. Bei 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 224,56 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 13.02.2025. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,67 EUR je Siemens-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie Fluence Energy-Aktie dreht letztlich dennoch klar ins Plus: Siemens-Tochter Fluence Energy macht mehr Verlust Siemens-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Siemens-Aktie Siemens Healthineers-Aktie in Rot: Vorsichtiger für das Gewinnziel im Gesamtjahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images