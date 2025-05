Siemens Aktie News: Siemens macht am Vormittag Boden gut

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 214,55 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 214,55 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 214,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 213,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.940 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,12 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,77 Prozent.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,35 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 224,56 EUR.

Am 13.02.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,67 EUR je Aktie belaufen.

