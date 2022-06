Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 16:22:00 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 101,68 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,82 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 973.955 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,63 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,10 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,62 EUR aus.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.040,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,06 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Volkswagen-Aktie legt zu: Siemens beteiligt sich an US-Ladestations-Netz von VW - VW sieht sich auf Kurs

Siemens-Aktie stabil: Siemens übernimmt Softwareanbieter Brightly für Milliardenbetrag

Siemens Healthineers-Aktie dreht letztlich ins Minus: Siemens Healthineers beginnt Aktienrückkauf

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com