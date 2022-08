Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 102,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 101,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.288 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,43 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 152,85 EUR.

Am 11.08.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,66 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.867,00 EUR im Vergleich zu 16.085,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,64 EUR fest.

