Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 129,48 EUR zu. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.849 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 157,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 38,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 147,09 EUR.

Am 17.11.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.573,00 EUR – ein Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.444,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 8,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

