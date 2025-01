Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 205,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 205,75 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 207,75 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 274.739 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,05 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,09 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,57 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,72 Prozent zurück. Hier wurden 20,81 Mrd. EUR gegenüber 21,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 05.02.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Siemens-Aktie.

