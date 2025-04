Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 176,84 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 176,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 175,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,12 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 848.249 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,79 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 221,43 EUR aus.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,71 EUR gegenüber 3,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 18,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,77 EUR fest.

