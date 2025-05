Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Siemens im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 220,65 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 220,65 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 220,65 EUR aus. Bei 223,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 62.358 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,97 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,71 Prozent.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 224,56 EUR je Siemens-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 13.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,71 EUR, nach 3,03 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,71 EUR je Siemens-Aktie.

