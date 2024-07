Siemens Aktie News: Siemens legt am Dienstagmittag zu

So entwickelt sich Siemens

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 168,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 168,58 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 168,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.856 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 12,04 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 29,13 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,96 EUR je Siemens-Aktie. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Siemens gewährte am 16.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,40 EUR im Jahr 2024 aus.

