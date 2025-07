Siemens Aktie News: Siemens am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Bei der Siemens-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 228,95 EUR.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 228,95 EUR an der Tafel. Bei 230,90 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 228,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,95 EUR. Zuletzt wechselten 195.152 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,94 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,32 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 226,30 EUR.

Siemens gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,16 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,71 EUR je Siemens-Aktie.

