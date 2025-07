Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 229,50 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 229,50 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,95 EUR. Zuletzt wechselten 51.762 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,32 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,30 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,76 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie legt zu: Siemens Healthineers wird bei Prognosen etwas optimistischer

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren eingefahren