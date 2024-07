Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Mittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 24,16 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 24,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 24,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,48 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 579.111 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 27,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,50 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,064 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,07 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,342 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus

Siemens Energy-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank-Analyst vor Bilanzvorlage von Siemens Energy zuversichtlich