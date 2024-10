Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Aufwind

Siemens Energy im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 34,10 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 34,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 34,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 59.771 Stück.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 34,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 81,23 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 26,04 EUR.

Am 07.08.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,51 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,337 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

