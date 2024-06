Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag im Sinkflug

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 23,88 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 23,88 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,82 EUR ein. Bei 25,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.457.092 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 27,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 13,11 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 273,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,069 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,07 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,373 EUR je Aktie aus.

