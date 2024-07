Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,94 EUR.

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 25,98 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,81 EUR ab. Bei 25,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 52.069 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 27,01 EUR markierte der Titel am 28.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,12 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,32 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,07 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,425 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

