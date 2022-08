Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

Um 12:22 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 16,00 EUR zu. Bei 16,01 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,45 EUR. Bisher wurden heute 376.313 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 04.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 37,52 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 13,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 19,72 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 11.05.2022.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.08.2022 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 15.11.2023 präsentieren.

