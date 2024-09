Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 25,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.142.802 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 75,26 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,41 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,481 EUR fest.

