Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 34,97 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 34,97 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,04 EUR zu. Bei 34,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.778.752 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 35,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,20 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 446,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,340 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück