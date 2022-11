Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Freitagvormittag fester

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 12,17 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,17 EUR. Bei 12,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.636 Stück gehandelt.

Am 11.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,59 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,46 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 18,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,12 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.08.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

