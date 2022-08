Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 16,29 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 16,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.007 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,26 Prozent. Bei 13,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 22,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 11.05.2022 vor.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

