Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 92,74 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 92,74 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,98 EUR aus. Bei 92,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103.575 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 99,10 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 6,86 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,29 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,96 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

