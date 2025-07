Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,10 EUR abwärts.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 91,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,34 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.190 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 99,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 8,78 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,78 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,29 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,96 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

