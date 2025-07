Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 91,18 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 91,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 90,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 256.896 Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 7,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,06 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,81 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,29 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 9,96 Mrd. EUR gegenüber 8,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

