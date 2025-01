Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Siemens Energy im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 54,26 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,4 Prozent auf 54,26 EUR. Bei 54,36 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.112.123 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 54,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Am 05.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 79,27 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,053 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,84 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 13.11.2024. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,697 EUR je Aktie aus.

