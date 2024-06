Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,53 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 23,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 23,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,08 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.182.463 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 27,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 14,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,860 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,18 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,310 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

