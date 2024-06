Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Siemens Energy

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 23,10 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 23,10 EUR nach. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,90 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.641.322 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.05.2024 erreicht. 16,93 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 72,29 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,860 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,18 EUR angegeben.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,28 Mrd. EUR gegenüber 8,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,310 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone