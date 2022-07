Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 08.07.2022 16:22:00 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 14,56 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.445.864 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,68 EUR. Mit einem Zuwachs von 45,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 13,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,95 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 11.05.2022.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Siemens-Aktie im Minus: Siemens nimmt Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf Siemens Energy vor

Siemens Energy-Aktie fällt: Siemens Energy dementiert russische Vorwürfe bei Gasdrosselung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG