Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 35,61 EUR. Bei 35,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 670.471 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 35,61 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 0,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 81,89 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -3,42 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.11.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,338 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

