Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Vormittag zu

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 50,94 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 50,94 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 50,94 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 144.732 Aktien.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 55,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.01.2024 Kursverluste bis auf 11,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 77,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 42,50 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,04 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,52 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,745 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

